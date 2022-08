Van Basten non ha dubbi: “Antony non vale 100 milioni, non ha ancora dimostrato molto”

Il Manchester United ha praticamente chiuso l’operazione Antony per una cifra “monstre” di 100 milioni di euro. Il club inglese verserà questa somma nelle casse dell’Ajax per il giocatore voluto da Ten Hag. Tuttavia, c’è chi non è particolarmente d’accordo con l’affare e, in particolare, con i soldi spesi per avere Antony nella propria rosa. Marco Van Basten, ad esempio, si è espresso così sulla situazione: “Antony vale 100 milioni di euro? No, nemmeno vicino a una cifra del genere. Antony non ha ancora mostrato molto. Ovviamente ha giocato delle belle partite. Ma la sua efficienza non è stata elevata negli ultimi due anni. L’Ajax ha una grande accademia, la nostra formazione giovanile è ottima (…) Un’ala può perdere la palla, ma c’è un limite. Se vuoi dribblare ogni volta che hai la palla e va storta 7 volte su 10… Devi prestare attenzione”.

Foto: Twitter Fifa.de