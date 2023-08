Van Basten: “Avessi giocato fino a 38 anni, penso che sarei stato migliore di Cristiano Ronaldo”

Ventotto anni dopo la serata con la giacca di renna nell’afosa estate milanese, Marco Van Basten torna a parlare e lo fa attraverso il podcast De Cor, durante il quale ha parlato dei giocatori dei tempi moderni che più si sono avvicinati al calcio dei suoi tempi: “Lewandowski un po’ mi assomiglia”, ha spiegato l’ex attaccante olandese. “Cristiano Ronaldo penso sia arrivato vicino a me. Anche se lui fisicamente è più forte di me. Ronaldo ha 38 anni ed è ancora in attività, mi sarebbe piaciuto vedere se io fossi arrivato a giocare fino a 38 anni, penso che sarei stato anche meglio”.

Foto: Twitter fifa.de