Van Basten: “Antony non vale 100 milioni, non ci va nemmeno vicino. Non ha dimostrato nulla”

Antony è un nuovo calciatore del Manchester United. I Red Devils hanno sborsato una cifra di poco inferiore ai 100 milioni di euro per assicurarsi il talento brasiliano. Intervenuto a Ziggo Sport, Marco van Basten non le manda a dire a giudica troppo alto l’investimento dello United: “Vale quella cifra? No, non ci è nemmeno vicino. Non ha ancora dimostrato nulla. Certo, ha giocato delle belle partite, ma non è stato molto efficace in questi ultimi due anni“.

Foto: Instagram Antony