Valzer degli allenatori in Serie A: quali potrebbero essere le panchine nella prossima stagione?

La fine della stagione 2023/2024 comporterà, con molta probabilità, dei cambiamenti importanti nella maggior parte delle panchine di Serie A. Tanti cicli che terminano, diversi allenatori che sono pronti a cambiare aria e, contestualmente, numerose società che hanno deciso di investire in qualcosa di nuovo, su un gioco più fresco o semplicemente su un profilo per mettere in atto un “rebuilding” assolutamente naturale dopo anni di abitudine e di stile di gioco sempre uguale. La Serie A, insomma, attualmente presenta ben poche conferme, come Simone Inzaghi alla guida dell’Inter o Gian Piero Gasperini sulla panchina dell’Atalanta, salvo imprevisti e cambiamenti dell’ultimo minuto. In un clima di così tanti e tanto importanti cambiamenti, però, il valzer delle panchine di Serie A necessita di essere ben definito; di seguito, vogliamo indicare nel dettaglio quali potranno essere tutti i nuovi profili della prossima stagione.

Contesa Thiago Motta: chi allenerà nella prossima stagione?

Un solo punto fermo in un clima di grande insicurezza: Thiago Motta piace a tutti e la sua straordinaria stagione al Bologna sembra essere tutt’altro che casuale; l’allenatore italiano aveva già dimostrato di essere incredibilmente pronto alle geometrie tattiche, agli schemi e alla preparazione di un team fin da quando era calciatore e dominava a centrocampo, ma ha avuto bisogno di tempo per passare dal quel fraintendimento sul 2-7-2 ai risultati che oggi ottiene; su di lui c’è praticamente mezza Italia e non è un segreto che Juventus, Milan e Napoli gradirebbero senz’altro un ingaggio di questo genere.

L’allenatore sembra ormai essere destinato alla Juventus: le recenti frizioni tra Massimiliano Allegri e la società, con il tecnico che ha esplicitamente spiegato di non essere neanche stato avvertito circa il possibile acquisto di Di Gregorio da parte della Juventus, sono ormai il casus belli di un ciclo ormai finito. Giuntoli è indirizzato verso la selezione del giovane tecnico italiano per cambiare definitivamente il gioco della formazione bianconera fin dalle fondamenta, ed è possibile che i grandi cambiamenti non si osserveranno subito ma che ci sarà bisogno di tempo affinché si osservino anche in campo. C’è, però, anche chi crede che con Thiago Motta la Juventus possa fare immediatamente il salto di qualità e puntare addirittura allo scudetto nella prossima stagione; sul web, tra tutti i migliori siti italiani legali ADM di scommesse sportive online, sarà possibile anche capire che ne pensano i più esperti per comprendere se questa è solo una vaga illusione o se la Juventus può davvero tornare regina della Serie A nell’immediato.

Dal Bologna alla Fiorentina, tutti i cambiamenti

Con due storici allenatori della Serie A, Massimiliano Allegri e Stefano Pioli, che sembrano quanto mai ai saluti, il possibile trasferimento di Thiago Motta alla Juventus comporta il cosiddetto valzer degli allenatori, con diversi profili che sono pronti ad una nuova sfida e che – in qualche modo – tentano di effettuare un upgrade rispetto alla propria esperienza. È il caso di Vincenzo Italiano, ad esempio, che con la salvezza dello Speziaprima e con il “galleggiamento” in zona Europa con la Fiorentina poi dimostra di essere un profilo assolutamente eccezionale. Il Bologna, che non ha intenzione di snaturare la sua squadra che giocherà la Champions League, potrebbe ripartire proprio dal tecnico attualmente alla Fiorentina, che si ritroverebbe – con merito – anche nella più importante delle competizioni europee.

Panchina vacante della Fiorentina che, nell’idea di bel gioco, potrebbe investire su Palladino: la sua esperienza con il Monza è stata entusiasmante ma la formazione non ancora riesce ad avvicinarsi con grande forza a quel sogno europeo tanto dichiarato durante gli anni di Presidenza di Silvio Berlusconi, per cui con la Fiorentina può ottenere sicuramente un salto di qualità in termini di rosa e di imprinting nel gioco. Ma dopo aver studiato Palladino, la Fiorentina nelle ultime settimane è sempre più orientata sulla soluzione Aquilani, una vecchia conoscenza del club Viola.

Tutti gli altri allenatori che potrebbero cambiare squadra

Accanto ai profili precedentemente citati potrebbero esserci altri cambiamenti. È già noto che il Napoli si libererà di Calzona e il sogno è quello di Antonio Conte, che porterebbe con sé il solito grande cambiamento in termini di organico, rosa, milioni da investire sul mercato e tanto altro ancora. Ciò non dovrebbe intaccare il mercato di altre squadre; ai ferri corti sono, invece, Juric e Torino, ma non è chiaro se ciò si formalizzerà in un effettivo cambiamento e se, nel caso, Juric troverà immediatamente un’altra panchina in Serie A (Monza?) pronta ad accettare un’idea di calcio certamente antitetica rispetto a ciò che si osserva negli ultimi anni. Restano alcune possibili conferme – come Nicola e Gotti, oltre che Ranieri al Cagliari – e tanti altri dubbi per la prossima stagione, in attesa di capire chi arriverà dalla Serie B.