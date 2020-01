Valverde: “Vidal? Per domani conto su di lui. Non ci preoccupiamo dell’interesse di altri club”

Arturo Vidal resta sempre il principale obiettivo per il centrocampo dell’Inter, ma con il Barcellona in Arabia per la Supercoppa, per il cileno bisogna aspettare ancora un po’. Intanto, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Atletico, Ernesto Valverde ha parlato nuovamente di Vidal: “Parlo con Arturo come con gli altri calciatori. Gioca con noi e non dobbiamo pensare che se ne andrà, vedremo cosa accadrà, ma conto su di lui per domani. Sarà in campo o in panchina, non vi do indizi sulle mie intenzioni in merito. Non pensiamo ai giocatori di altri club e non ci preoccupiamo dell’interesse di altri club per i nostri calciatori”, ha chiuso Valverde.

Foto: Twitter personale Vidal