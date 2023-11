Valverde su Messi: “Non so come fermarlo. Al Real era Casemiro l’arma contro Leo”

L’Uruguay di Marcelo Bielsa, che qualche settimana fa ha battuto il Brasile per 2-0, cerca conferme contro Argentina e Bolivia. La Celeste si prepara quindi ad affrontare i campioni del Mondo in carica e il vincitore del Pallone d’Oro, Lionel Messi. Federico Valverde ha così parlato del fenomeno in forza all’Inter Miami: “Non so come fermare Messi, non sono mai riuscito a farlo. Ho giocato tante partite contro di lui quando era al Barcellona e Casemiro è sempre stato un’arma contro Leo. Bisogna rispettarlo perché è uno dei migliori giocatori al mondo. Sarà molto difficile, conosciamo la classe dell’Argentina, di Messi e sappiamo tutto quello che hanno ottenuto”.

Foto: Instagram Real