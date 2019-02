Ernesto Valverde, allenatore del Barcellona, ha parlato dopo il sorprendente pareggio per 0-0 contro il Lione: “A livello di gioco molto bene, ottimo anche l’impegno. Il risultato, invece, non ci soddisfa. Siamo delusi. Abbiamo prodotto tanto, abbiamo fatto 25 tiri, ma non siamo riusciti a fare gol e saprei come commentare”.

Foto: Ibtimes