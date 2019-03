Valverde avvisa il Barça: “Quello che è successo al Real potrebbe capitare a noi. In Champions…”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa dopo la Supercoppa di Catalogna persa contro il Girona: “Champions? Quello che è successo al Real Madrid potrebbe succedere anche a noi. Deve servirci per essere prudenti. Non siamo ancora nei quarti di finale e non abbiamo alcun vantaggio sul campo. In Champions basta una brutta giornata per andare fuori. Liga? Per noi il Real è ancora un rivale”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona