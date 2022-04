Valverde: “Quando indossi la maglia del Real vuoi vincere tutto. Il City sa cosa si gioca”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara col City. Queste le sue dichiarazioni: “Domani serviranno testa e cuore. La testa gioca un ruolo importante. Il cuore è ciò che ti dà tutto per giocare i 90 minuti con la massima dedizione. Siamo pronti a tutto. A Parigi non abbiamo fatto bene e al ritorno con il supporto dei tifosi abbiamo ribaltato la situazione. Con il Chelsea è stato diverso e al ritorno abbiamo dovuto soffrire. Il City gioca molto bene, funzionano bene. Che ad alcune persone piaccia o meno, questa non è più una nostra preoccupazione. Sicuramente sono una grande squadra. Hanno lavorato insieme per molti anni. Sanno cosa si giocano, le posizioni, gli uncheck che devono fare, cosa fare quando perdono la palla. Siamo pronti a invertire le loro qualità e fare le nostre cose. Quanto pesa la storia del Madrid? Molto. I giovani sono preparati ad affrontare ogni momento. Quando indossi questa maglia vuoi vincere tutto. Questo fa parte della gloria del Real Madrid. Qualsiasi competizione la combatte al meglio ed è la favorita per vincerla”.

FOTO: Twitter Valverde