Valverde: “Per sempre grato a Kroos. Nel nuovo ruolo mi diverto di più”

Federico Valverde centrocampista del Real Madrid, nel corso del media day in vista della finale di Champions, si è espresso così nei confronti di Toni Kroos che ha annunciato l’addio al calcio dopo l’Europeo di questa estate.

“Mi ha dato tanto ed è molto triste che vada via. Con poche parole mi ha dato la spinta e mi ha motivato, ha avuto gesti importanti nei miei confronti e gli sarò sempre grato. Le sensazioni che sto vivendo sono incredibili, sono orgoglioso ed emozionato perché è il massimo che si può raggiungere in questo sport. Speriamo di vincere questa finale qualunque cosa accada. Il Borussia Dortmund è una grande squadra, non hanno grandi individualità, ma sono un gruppo fantastico che si muove collettivamente in campo e anche noi cercheremo di fare lo stesso”.

“Questa stagione è molto importante per quello che ho guadagnato, ho dovuto giocare un po’ più dietro rispetto al solito, ma lo faccio perché mi metto a disposizione dei compagni, della squadra, del tecnico e della società. Sono felice di contribuire ai successi del club. – conclude Valverde – Avere certi giocatori al mio fianco mi rende più facile ricoprire il ruolo di perno a centrocampo e posso anche mostrare maggiormente il mio calcio. E mi diverto anche i più”.

