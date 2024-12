Valverde: “Per battere il Real Madrid non basterà giocare bene. Dobbiamo dare più del 100%”

Ernesto Valverde, allenatore dell’Athletic, ha presentato così la sfida di San Mames di domani contro il Real Madrid.

Queste le sue parole: “Ci sentiamo meglio e più felici man mano che la stagione prosegue. Abbiamo molte partite davanti a noi, ma stiamo tenendo bene in tutte le competizioni. Dobbiamo continuare a fare questo buon lavoro. La partita di domani sarà interessante perché si affronteranno due squadre in forma. Il Real Madrid è sempre molto difficile da battere. Sono i campioni della Liga e d’Europa. Hanno perso di recente contro Liverpool e Milan in Champions League, ma stanno colmando il divario con il Barcellona. Hanno una partita in più da giocare e se vincono potrebbero essere già davanti. Ci sono momenti in cui sono bravi, altri in cui sono più deboli, ma hanno vinto le loro ultime partite in modo convincente. Sarà una partita molto difficile. Dobbiamo dare più del 100%”.

Foto: twitter Barcellona