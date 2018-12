Valverde non ci sta: “Messi 5° al Pallone d’Oro? Assurdo. Chi ha stilato la classifica…”

Il quinto posto di Leo Messi nella classifica del Pallone d’Oro non è andato giù al Barcellona. In particolare al tecnico Ernesto Valverde che – intervenuto in conferenza stampa – ha commentato così tale decisione: “Messi 5° al Pallone d’Oro? Non voglio entrare nelle incongruenze di un premio, ma chi ha stilato la classifica dovrebbe spiegare. Per noi è assurdo, ma ci complimentiamo comunque con Luka Modric”, ha concluso Valverde.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona