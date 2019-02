Valverde: “Messi giocatore incredibile, ha fatto quasi tutto lui. È il più forte al mondo perché…”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato dopo la partita contro il Siviglia in conferenza stampa: “Dobbiamo fare tre ringraziamenti e mezzo a Messi, sia per la tripletta che per l’assist a Suarez. Abbiamo un giocatore incredibile, il migliore del mondo. Ha fatto quasi tutto lui. È il più forte non perché ha segnato tre gol, ma perché li fa sempre nel posto giusto e quando la squadra ne ha più bisogno. Il Real contesta il calendario? Chiunque può lamentarsi, anche il Siviglia che ha giocato sia oggi che mercoledì in Europa League. Questo succede a tutti. Se il calendario cade così non possiamo farci nulla”.

Foto: Barcellona sito ufficiale