Valverde: “L’Inter stia tranquilla, col Tottenham giocheremo per vincere. E Messi…”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, nel giorno dopo la vittoria roboante per 4-0 nel derby contro l’Espanyol, ha parlato del prossimo impegno in Champions League col Tottenham. L’allenatore blaugrana ha rassicurato l’Inter: “Messi contro gli Spurs? Vedremo martedì. Ma posso rasserenare l’Inter: noi scenderemo in campo per vincere, a prescindere dagli interpreti che sceglierò. Il nostro club rispetta molto la Champions League e affronta ogni partita per raccogliere il massimo. Farò le scelte in relazione ai nostri interessi, non a quelli dell’Inter”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona