Valverde: “Il futuro di Messi non mi preoccupa. Neymar? È ora di voltare pagina”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi anche sul futuro di Leo Messi, argomento che sta tenendo banco in casa blaugrana in questi giorni: “Messi? Non devo preoccuparmi del suo futuro, ognuno decide per sé. Come sta? Non sono un dottore, ma con lui andremo con prudenza. Vedo difficile che possa recuperare per martedì. Neymar? Abbiamo parlato di Neymar prima del mercato, durante il mercato e dopo il mercato. Ora è tempo di voltare pagina”, ha chiuso Valverde.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona