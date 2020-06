Valverde: “Il Barça ha un modello di gioco particolare. Mi sono adattato”

L’attuale tecnico del Barcellona, Ernesto Valverde ha così parlato del suo arrivo in blaugrana.

“È ovvio che ogni club ha il suo modello o le sue caratteristiche. A volte devi adattarti come allenatore a un modello chiaro, come a Barcellona. Devi adattarti al modo in cui un club fa le cose, o a una particolarità, a un’atmosfera. Ci sono molte cose che possono determinare lo stile di gioco di una squadra. Quando sono arrivato a Barcellona, ​​sono venuto dall’Athletic Bilbao, l’estremo opposto.”

Foto: Twitter ufficiale Barcellona