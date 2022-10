Valverde: “Devo arrivare a 10 gol, non voglio essere la causa del ritiro di Ancelotti”

Il Real Madrid si è imposto per 3-0 in casa dell’Elche, grazie alle reti di Valverde, Benzema e Asensio. Intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita, Federico Valverde, è tornato a parlare delle dichiarazioni rilasciate da Carlo Ancelotti (“Se Valverde non segna 10 gol mi ritiro“): “Ancelotti ha detto che lascerà il calcio se non segnerò almeno 10 gol. Mi tocca farne ancora, non voglio essere io la causa del suo ritiro”. Valverde, intanto, ha segnato 6 gol nelle prime 15 partite giocate in stagione.

Foto: Instagram Valverde