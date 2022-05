Valverde: “Cosa darei per la Champions? Tante cose, tranne mio figlio. Forse mia moglie”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di AS in vista della finale di domani contro il Liverpool: “Cosa darei per vincere il trofeo? Tanto, forse qualsiasi cosa. È un trofeo unico per qualsiasi giocatore al mondo. Sono disposto a dare tante cose, tranne mio figlio. Forse anche mia moglie. Ovviamente scherzo, ma non capita tutti i giorni di poter giocare una finale come questa. Spero che saremo noi ad alzare la Coppa“.

Foto: Twitter Valverde