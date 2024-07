Valverde: “Ci abbiamo provato fino all’ultimo momento. A testa alta”

Federico Valverde, centrocampista del Real Madrid e dell’Uruguay, ha scritto una lettera su Instagram per spiegare il proprio stato d’animo conseguente all’eliminazione dalla Copa America della sua Celeste per mano della Colombia (0-1). Di seguito il contenuto del post: “Provo tristezza, rabbia, delusione e molti sentimenti che sono difficili da capire in questo momento. Abbiamo avuto un’illusione, una fiducia e un’unità in questa squadra come mai prima d’ora. Ho la tranquillità di sapere che fino all’ultimo momento ci abbiamo provato, che non ci siamo arresi. Continueremo a lottare fino a quando un giorno non avremo più opportunità, continueremo a provarci con questo gruppo di compagni che danno tutto per essere in ogni allenamento e in ogni partita. Grazie per esserci stati, perché in ogni città sentiamo il sostegno della nostra gente. A testa alta, andiamo Uruguay“.

Foto: instagram Valverde