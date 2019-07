Valverde: “Cercheremo di prendere un terzino sinistro”

In conferenza stampa in vista dell’amichevole con il Vissel Kobe, secondo impegno stagionale per il Barcellona, il tecnico dei blaugrana Ernesto Valverde ha parlato del mercato e della necessità di comprare un terzino sinistro: “E’ sicuramente vero che abbiamo avuto problemi l’anno scorso in quella posizione, è possibile che prenderemo qualcuno, siamo aperti fino alla fine del mercato all’idea di acquistare giocatori”. Il Barcellona affronterà il Vissel Kobe degli ex Iniesta, Villa e Sergi Samper: “Abbiamo molte cose in comune con il Vissel Kobe e il fatto che lì giochino tre ex giocatori contribuiscono ad avere un rapporto molto stretto. Griezmann e De Jong? Speriamo continuino ad adattarsi e inserirsi nel gruppo, molte cose stanno andando bene e quella di domani sarà un’opportunità in più. Piqué domani non giocherà. Abe? Difficile che possa giocare, si è allenato un po’ con il gruppo ma non ha ancora superato la lesione, è difficile vederlo in campo domani”.

Sulla condizione della squadra e gli obiettivi stagionali: “Abbiamo iniziato da poco la stagione, ci stiamo allenando solo da una settimana e ci manca la preparazione fisica e tattica, dobbiamo inserire i nuovi giocatori e domani cercheremo di farlo nel modo giusto. E’ chiaro che questi precampionati non sono il meglio per il carico di lavoro, ma ci sono ragioni legate alla struttura del club e alla diffusione del marchio del Barcellona dietro questi tour. Ci stiamo allenando solo una settimana, bisogna adattarsi ad un tour atipico per una qualsiasi squadra. Possiamo sempre migliorare, lo scorso anno abbiamo avuto tanti momenti positivi, di fatto abbiamo giocato bene tutta la stagione a parte l’ultima fase. Cercheremo di migliorare in fase difensiva, provando a concedere di meno, ma ci dedicheremo soprattutto alla fase offensiva”.

Foto Mundo Deportivo