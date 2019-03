Valverde: “Abbiamo bisogno di passare. Zidane? Ognuno prende le sue decisioni”

Alla vigilia della sfida contro il Lione, il tecnico del Barcellona Ernesto Valverde parla così delle sue impressioni sul match: “Non so se varieranno qualcosa o meno in relazione all’andata. Con uno 0-0, non succede nulla. Hanno le loro armi, specialmente dal punto di vista offensivo, con giocatori veloci e cercheranno di sfruttarle. Di solito prendono l’iniziativa. Abbiamo bisogno di passare, ma è quello che vogliamo. Passiamo se concretizzeremo le occasioni che avremo”. Sull’eliminazione dello scorso anno contro la Roma e gli errori commessi Valverde replica: “Siamo a conoscenza di quello che è successo un anno fa. Siamo consapevoli delle nostre partite. Vediamo il resto delle gare di Champions League per valutare i nostri rivali e sappiamo che il vantaggio dell’andata non serve molto. Il punteggio è equilibrato e devi vincere per passare”. Sulle condizioni di Dembele: “Vediamo come sta e poi decideremo. Se non sta bene non giocherà. È una partita fondamentale e non possiamo rischiare e poi cambiarlo”. Infine sulla questione Real-Zidane: “E’ un grande allenatore ed è tornato in un grande club. Non c’è niente da capire, ognuno prende le sue decisioni. Ha preso le sue decisioni e ci incontreremo di nuovo, suppongo”.

Foto: Marca