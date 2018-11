Valverde: “Atletico? Fermiamo Griezmann! Vidal dà sempre il massimo e Umtiti…”

Ernesto Valverde, tecnico del Barcellona, ha parlato delle condizioni dei suoi giocatori in vista della super sfida con l’Atletico Madrid: “Atletico? Dobbiamo assolutamente fermare Griezmann e fare la nostra solita partita. Vidal? Il suo impiego è una possibilità. È legato a questa squadra e quando entra in campo dà sempre il massimo per aiutare i compagni. Umtiti? Cercherò di gestirlo al meglio. I centrali che hanno giocato finora hanno fatto bene e con lui abbiamo una soluzione in più. In campo dovremo scendere con la massima concentrazione”.

Foto: Twitter Barcellona