Valverde (all. Athletic): “Tre titoli? Li abbiamo vinti in 40 anni. Ci proveremo, ma sono cose da Real o Barça”

A quasi 4 anni dalla sua ultima partita sulla panchina del Barcellona, disputata proprio in Arabia Saudita in Supercoppa, Ernesto Valverde è pronto a guidare il suo Athletic Bilbao nella semifinale contro i blaugrana. Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico ha così risposto alla possibilità di vincere tre titoli in stagione: “Tutto in una volta o uno per uno? (ride). In 40 anni abbiamo vinto tre titoli. La nostra intenzione è che, se riusciamo a vincere questa sfida, ci proveremo. Vincere tre trofei è più da Barcellona o da Real, pensiamo a domani”

Foto: sito ufficiale Athletic Club