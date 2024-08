Valverde (all. Athletic): “Nico Williams? Sono tranquillo. Le cose che escono non devono sbilanciarci”

Intervenuto a Las Llanas il tecnico dell’Athletic, Ernesto Valverde, ha risposto alla domanda su Nico Williams: “Sono tranquillo, come prima. So che il mercato chiude il 31 agosto. C’è ancora un mese di tempo. Non parlo di Nico, ma anche del fatto che cercheremo di migliorare la nostra squadra e che le altre squadre, suppongo, miglioreranno la loro”, ha detto il tecnico di 60 anni. “Nico è bravo, lo sappiamo già. Vedremo cosa succederà perché qui ogni giorno esce qualcosa di nuovo sulla stampa e quello che non possiamo fare è lasciarci guidare da questo, ma semplicemente dalle cose che accadono. Le cose che escono non devono sbilanciarci”, ha affermato ai microfoni del quotidiano AS.

instagram Nico Williams