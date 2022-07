Valoti-Ciurria, Monza a valanga contro il Novara: 5-0 per i brianzoli

Quarta vittoria consecutiva per il Monza di Stroppa, contro il Novara i brianzoli si sono imposti 5-0 grazie alle doppiette di Ciurria e Valoti e alla prima rete in biancorosso di Gianluca Caprari, alla prima con la nuova maglia. Apre Ciurria al 8′, complice una disattenzione difensiva degli ospiti. Nella ripresa gli uomini di Marchionni hanno sfiorato il pareggio, decisiva la parata di Di Gregorio. Dopo l’occasione non sfruttata, ecco il raddoppio firmato Caprari su calcio di rigore e la terza rete sfruttando un’altra leggerezza dei piemontesi. Nel finale è arrivata l’ennesima goleada grazie a Valoti e Ciurria. Assenti Sensi e Pessina, l’ex Inter si è fermato per via di un affaticamento mentre il numero 12 ha avuto un problema al ginocchio.

Foto: Monza Instagram