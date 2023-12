Valeri e la Lazio, nulla è cambiato da agosto. Ma deve esserci una condizione

Emanuele Valeri aspetta la Lazio da fine agosto ed è fuori lista, in scadenza di contratto, dalla scorsa estate a Cremona. Partiamo da questo presupposto, sono trascorsi quattro mesi e nulla è cambiato. Valeri aveva detto no a Genoa e Bologna, che lo avevano cercato, pur di esaudire il sogno di sempre, ovvero quello di indossare la maglia della sua squadra del cuore. Oltre una settimana fa abbiamo aggiornato che, rispetto a quanto anticipato lo scorso agosto, nulla è cambiato: Valeri è disposto ad andare fino alla fine del contratto, ci sono già stati contratti approfonditi con la Lazio per il prossimo luglio. Semplicemente perché la Lazio ha deciso di muoversi a parametro zero e di chiudere eventualmente l’accordo quando sarà possibile farlo per regolamento, non avendo intenzione di fare movimenti – tranne clamorosi cambiamenti di rotta – sulle fasce nella sessione di gennaio. Quindi è un discorso per giugno che può essere valido soltanto se non cambieranno gli scenari a gennaio, ovvero se non arriveranno altre proposte oltre i sei mesi di contratto al terzino sinistro. Fin qui Valeri ha sempre resistito e dovrà continuare a farlo per qualche mese, sapendo che è apprezzato dalla Lazio ma che oggi non possono esserci firme. Questa è una condizione imprescindibile, gli altri racconti sono chiacchiere. Siccome sta arrivando una nuova sessione di mercato, è giusto aspettare. La sostanza è: ancora oggi Valeri vuole solo la Lazio, ma è un discorso che per la Lazio, almeno oggi è così, può avere valore – come raccontato ad agosto – soltanto da febbraio in poi e per la prossima estate.

Foto: Instagram Valeri