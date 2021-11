Valentino Rossi si ritira. Ronaldo gli consegna una sua maglietta dell’Inter: “Ha fatto sognare tutti”

E’ il giorno dell’addio di Valentino Rossi. Il fuoriclasse delle moto, ha detto addio alla sua carriera da professionista.

Una stupenda sorpresa al pilota è arrivata poco prima della gara quando Ronaldo il Fenomeno è entrato nel suo box e gli ha consegnato una sua maglietta dell’Inter, visto che il numero 46 è un grande tifoso dei nerazzurri.

Ronaldo poi ha così spiegato: “Ha fatto sognare tutti, è stato un grande, abbiamo in comune la passione per l’Inter, ci siamo conosciuti alla Pinetina. Sono venuto apposta per salutare un grande campione”.

Foto: Sito Rea Valladolid