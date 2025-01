Valentini (ds Salernitana): “Motivazioni altissime, voglio un gruppo assatanato”

Il nuovo direttore sportivo della Salernitana Marco Valentini si è presentato in conferenza stampa e ha parlato della situazione strutturale della squadra.

“C’è stata subito connessione empatica e lavorativa, ci ho messo un secondo a decidere e devo ringraziare una società che mi sta già supportato in tutto. Poche chiacchiere e tanti fatti. Io sono un professionista corretto, voglio parlare con i risultati, sono una persona estremamente disponibile e sarò pronto a collaborare con tutti quanti voi. Quanto a Breda, non c’è bisogno di fare nessuna presentazione particolare. E’ un uomo che conosco, lo abbiamo scelto subito perché il tempo è prezioso e volevo lavorare con un professionista che già conoscevo. Il passato non conta, ovviamente, pur ricordando piacevolmente l’esperienza condivisa altrove. Le motivazioni sono altissime, oggi incontrerò la squadra e dirò che vogliamo una mentalità forte. Non mi interessano le figurine, ma chi pedala. Sono maniacale e perfezionista, pretendo da me stesso il massimo e quindi di conseguenza da tutti coloro che rappresentano la Salernitana. Il passato è passato, mi alzerò alle sei la mattina e andrò a letto a notte fonda pur di dare una mano ai granata. Voglio una Salernitana assatanata. Mi dissero che sono uno che fa venire il mal di testa ancor prima di giocare: ecco, mi piacerebbe rivedere negli avversari la preoccupazione”.

Foto: Instagram Salernitana