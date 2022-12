Valentini (ds Ascoli): “A breve rinnoveranno Falasco, Botteghin ed Eramo. Leali ha chiesto tempo”

Nella lunga conferenza stampa odierna, il direttore sportivo dell’Ascoli, Marco Valentini, ha parlato anche della situazione dei calciatori in scadenza di contratto: “Abbiamo iniziato rinnovando Quaranta e Collocolo, a Leali è stata fatta un’offerta precedente all’infortunio, il giocatore ha preferito prendere tempo, ho riavvicinato dieci giorni fa Leali e il suo entourage e mi hanno detto con serenità che vogliono aspettare un po’ e fare delle valutazioni. Su Leali non ho nessun dubbio sulla professionalità, il fatto di essere in scadenza non rappresenta un problema per il professionista che è. A breve si rinnoveranno i contratti di Falasco, Botteghin, Eramo che avevano il rinnovo con opzioni in base alle presenze. Proseguiranno con noi. Al capitano è stata fatta un’offerta in estate, anche lì si era preso del tempo, le interlocuzioni continuano, anche se col suo entourage si è valutato anche di rimandare tutto a giugno, ma non escludo che possa essere riaffrontato prima. Fabbrini è una situazione quasi in chiusura, fra sei mesi scadrà il contratto, sarà nell’interesse suo e dell’entourage trovare una sistemazione. Salvi? È in scadenza a giugno, valuteremo con lui e l’entourage la possibilità di andare a giocare, se c’è una soluzione più consona per lui. Va detto che è un ragazzo straordinario, che merita rispetto e considerazione, si allena sempre con grandissima professionalità, è il primo ad arrivare e l’ultimo ad andare via, va fatto un applauso a questo tipo di ragazzi che, anche se non trovano spazio, hanno sempre mentalità e atteggiamento giusti, fatto da uno di 34 anni ha ancora più valore, dev’essere questo lo spirito di tutto il gruppo”.

Foto: Facebook Ascoli Calcio