Valentin Carboni al 91’, Gatti al 94’: 2-1 Juve a Monza e vetta solitaria per almeno due notti

La Juventus vince a Monza 2-1, grazie a un gol nel finale di Gatti, proiettandosi momentaneamente in vetta alla classifica. I bianconeri sbloccano la gara grazie a un gol di Rabiot al 12′, una inzuccata di testa, dopo un calcio d’angolo. Reazione importante dei bianconeri dopo che al 10′ Vlahovic aveva sbagliato un calcio di rigore, parato da Di Gregorio, straordinario anche sulla respinta del serbo.

Juve che ha avuto altre chance per trovarsi anche con un vantaggio più ampio. Prima una conclusione di Chiesa, finita alta, poi, alla mezz’ora, altra sassata di Rabiot, grande parata di Di Gregorio e una chance clamorosa l’ha avuta anche Gatti, sempre da calcio d’angolo, ma da un metro, con equilibrio precario, ha mandato alto.

Buona Juve a Monza, vantaggio meritato per i bianconeri.

Nella ripresa, per 90 minuti, accade ben poco, la Juve si chiude e aspetta il Monza. che a dire la verità crea ben poco, la Juve rischia poco o nulla, ma si chiude sempre di più.

Palladino si gioca la carta Valentin Carboni, classe 2005, scuola Inter e sembra la mossa vincente. Al 91′, su un apparente cross di Valentic Carboni, nessuno tocca la palla, e arriva il clamoroso gol del pareggio. Primo gol in Serie A per il 2005, scuola Inter. Sembra una beffa per i bianconeri.

Ma la Juve non muore mai. Al 94′, Rabiot sguscia sulla destra, palla in mezzo, Gatti prima liscia il tapin, poi di destro insacca in rete il gol del 2-1. Un gol pesantissimo che regala il successo alla Juve, per la prima volta battuto il Monza in campionato. Il Monza perde la sua imbattibilità casalinga e soprattutto, Juve momentaneamente prima e lo sarà almeno fino a domenica, a +1 sull’Inter, in attesa delò big match con il Napoli.

