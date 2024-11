Valencia, oltre un milione di chili di cibo e beni di prima necessità raccolti al Mestalla. Il comunicato

Il comunicato:

Il Valencia CF e il Banco de Alimentos hanno collaborato durante la catastrofe DANA che ha colpito la comunità valenciana, per aiutare i cittadini dei comuni più gravemente colpiti in questo periodo di emergenza.

Il club ha aperto Mestalla al pubblico come punto di consegna per cibo e beni di prima necessità, e la risposta dei tifosi del Valencia CF e del resto della società è stata massiccia. La società si è unita per aiutare chi è nel bisogno, con le giocatrici della prima squadra del Valencia CF, VCF Femenino e la VCF Academy che si sono unite agli sforzi.

Da mercoledì 30 ottobre a domenica 3 novembre, grazie alla collaborazione di centinaia di cittadini, oltre ai volontari del Valencia CF, del Banco de Alimentos e di CaixaBank , sono arrivati ​​al Mestalla più di un milione di chilogrammi di alimenti e beni di prima necessità (1.056.750 kg) e sono stati distribuiti ai comuni più colpiti.

GRAZIE!

Una volta conclusa l’operazione al Mestalla, chiunque desideri effettuare donazioni di cibo e beni di prima necessità potrà farlo tramite il Banco de Alimentos.

Foto: Instagram Valencia