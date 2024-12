Valencia, vicino l’accordo con il tecnico Carlos Corberán

Il Valencia è vicino all’accordo col suo nuovo allenatore. Carlos Corberán si prepara a succedere a Ruben Baraja, esonerato ieri. Secondo le informazioni riportate da Marca, il club ha raggiunto un accordo con il 41enne spagnolo e pagherà i 2,8 milioni della sua clausola rescissoria al West Bromwich Albion per ingaggiarlo, in vista della seconda parte di stagione. L’ex allenatore dell’Olympiakos si è costruito una solida reputazione in Inghilterra e avrà il compito di far uscire il Valencia (attualmente 19esimo nella classifica della Liga) dalla pesante crisi. Corberán dovrebbe firmare un contratto fino al 2027 e arriverà con il suo staff al completo: Jorge Alarcón (vice allenatore), Rafa Aranda (preparatore fisico) e Damià (assistente).

Foto: Instagram West Bromwich