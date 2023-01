Valencia, tentata rapina alla villa di Gattuso. Rapinatori messi in fuga dai sistemi di sicurezza

Disavventura per Gennaro Gattuso: una banda di rapinatori ha cercato di fare irruzione nella sua abitazione durante il match tra il suo Valencia e il Cadice di venerdì sera. A riferirlo è Las Provincias, che specifica come i delinquenti non siano riusciti ad impossessarsi di nulla grazie all’ottimo funzionamento dei sistemi di sicurezza installati dall’allenatore. In casa in quel momento, c’era la famiglia dell’ex centrocampista. Dopo la denuncia sporta dall’ex milanista, la Polizia è al lavoro per individuare i responsabili.