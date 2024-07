Valencia, Rafa Mir è arrivato in città per le visite mediche

Rafa Mir si appresta a diventare un nuovo giocatore del Valencia. L’attaccante è arrivato da pochi minuti in città per svolgere le visite mediche di rito, prima di apporre la propria firma sul contratto che lo legherà al nuovo club fino al 2025. Rafa Mir arriva dunque dal Siviglia in prestito annuale con diritto di riscatto. Di seguito le sue prime parole: “Finalmente sono qui. Grazie mille e tanto incoraggiamento ai tifosi del Siviglia. Tutto tornerà al suo posto”.

Foto: Instagram Rafa Mir