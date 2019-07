Valencia, Longoria: “Thauvin? Stiamo monitorando la situazione”

Dopo aver venduto Ocampos al Siviglia, l’Olimpyque Marsiglia potrebbe cedere un altro dei suoi attaccanti in Spagna, ovvero Florian Thauvin. Il direttore sportivo del Valencia Pablo Longoria ha lasciato alcune dichiarazioni al giornale La Phocéen:“Non posso commentare una voce, anche se so che è attualmente in circolazione. Tutto quello che posso dire è che stiamo monitorando la situazione. In Ligue 1 ci sono ottimi giocatori e Thauvin è uno di questi”. Vedremo come evolverà la situazione”.

Foto: L’Equipe