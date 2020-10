Valencia, Kondogbia non si allena dopo aver attaccato il presidente

«Dopo aver distrutto un progetto ambizioso, hai ingannato il tuo allenatore e me. Grazie Anil Murthy». Parole scritte sul proprio profilo Instagram da parte di Geoffrey Kondogbia. Il calciatore del Valencia, però, dopo il forte attacco al presidente del club oggi non si è allenato. Le motivazioni del muro contro muro riguardano il mercato, con il numero uno della società che non avrebbe permesso al francese di trasferirsi altrove.

Foto: Bleacher Report