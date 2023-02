Valencia, infortunio per Cavani: un mese di stop

Piove sul bagnato per il Valencia, la squadra al terzultimo posto in Liga perde il bomber Edinson Cavani per infortunio. L’uruguaiano classe ’87, ex Napoli, è finito ai box per aver rimediato un problema muscolare nel primo tempo della sfida contro l’Athletic Bilbao. Circa un mese di stop per il capocannoniere della squadra, dovrà saltare le prossime partite contro Getafe, Real Sociedad e Barcellona.

Foto: Instagram ufficiale Cavani