Valencia, Carlos Corberán è il nuovo allenatore. Il comunicato

“Carlos Corberán è stato nominato allenatore del Valencia CF, firmando un contratto fino al 2027. Un’opzione di buyout nel suo contratto con il West Bromwich Albion è stata sfruttata per consentirgli di andarsene. Carlos Corberán (07/04/1983) si unisce al Valencia CF dopo un lungo periodo in Inghilterra, dove ha trascorso la maggior parte della sua carriera di allenatore fino ad oggi. Ha allenato l’Huddersfield Town per due anni e, dopo un breve periodo nella squadra greca dell’Olympiakos FC, è tornato in Inghilterra con il West Bromwich Albion, che ha portato ai playoff di promozione in Premier League la scorsa stagione. Nato a Cheste, nella regione di Valencia, ha iniziato la sua carriera di allenatore a 23 anni, salendo di grado al Villarreal CF. La sua vasta esperienza include un periodo al Leeds United come assistente di Marcelo Bielsa“.

Con il seguente comunicato, il Valencia ha ufficializzato il suo nuovo allenatore, Carlos Corberán (contratto fino al 2027). Lo spagnolo prende il posto di Baraja, esonerato due giorni fa.

Foto: Instagram Valencia