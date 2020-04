Valderrama: “In Spagna James ha perso anni, fossi in lui andrei in Inghilterra”

Carlos Valderrama, leggenda del calcio colombiano, ha parlato a Caracol Radio, commentando l’attuale situazione di James Rodriguez, centrocampista cafetero del Real Madrid: “James è già grande per prendere decisioni. James ha la qualità per giocare in qualsiasi squadra. Ha perso qualche anno al Real senza giocare. Ha giocato in Colombia e in Argentina. In Spagna è stato il miglior giocatore della squadra nel primo anno. Poi è arrivato un allenatore e non gli è piaciuto. Poi è andato in Germania ed è stato bene. Fossi in lui andrei in Inghilterra.”

Foto: profilo Instagram personale James Rodriguez