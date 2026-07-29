Valdepenas alla Fiorentina: via libera per le visite

29/07/2026 | 16:03:22

Victor Valdepenas alla Fiorentina: c’è il via libera di Mourinho e quindi del Real Madrid. Nessuna sorpresa rispetto alla ricostruzione delle scorse settimane con trattativa impostata e necessità di attendere con fiducia il placet del club spagnolo. Operazione non lontana dai 10 milioni con il Real che avrà la recompra come è accaduto nell’operazione Nico Paz. Valdepenas gioca sulla fascia mancina ma all’occorrenza può essere utilizzato da difensore centrale. Ora il classe 2006 sta preparando il viaggio per Firenze, pronto per le visite.

Foto: Sito Real Madrid