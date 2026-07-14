Valdepenas-Fiorentina, accordo impostato con il Real Madrid

14/07/2026 | 10:45:31

La Fiorentina non si ferma e ha un’intesa di massima con il Real Madrid per il giovane difensore centrale Victor Valdepenas, classe 2006, un talento di sicura prospettiva. È più o meno un’operazione alla Nico Paz, i viola sborseranno una cifra più vicina ai 10 che ai 5 milioni, garantiranno il 50 per cento un caso di futura rivendita e avranno una recompra come spesso accade quando il Real si priva dei migliori talenti. Tra i due club i discorsi sono molto avanzato, siamo a un passo dagli accordi definitivi.

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