Valdano su Argentina-Olanda: “Albiceleste superiore, ma attenzione a Van Gaal”

Alle 20 scenderanno in campo Olanda e Argentina per i quarti di finale della Coppa del Mondo. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Jorge Valdano, campione del mondo con l’Albiceleste nel 1986, ha così presentato la sfida tra gli Orange e l’Albiceleste: “Vedo l’Argentina leggermente superiore. Ha un grande vantaggio: perdere la prima partita produce un circolo vizioso che l’Argentina ha pagato contro il Messico, con la squadra molto legata, e un circolo virtuoso che ti obbliga a cambiare: i giocatori hanno superato le difficoltà e oggi si sentono molto più forti. Messi è molto maturo, ha imparato ad assaporare le cose e di solito accade alla fine di una vita, a lui di una carriera. Attenzione all’Olanda di Van Gaal, squadra che non fa catenaccio a differenza di quanto dicono tutti”.

Foto: butfootbalclub.fr