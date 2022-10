Valdano: “Sono rimasto molto sorpreso di vedere Higuain così emozionato. Il gol fallito nella finale dei Mondiali in Brasile gli ha dato molto fastidio”

L’addio al calcio giocato di Gonzalo Higuain ha toccato anche il connazionale Jorge Valdano che ha voluto commentare la scelta del pipita in un’intervista a Marca: “Sono rimasto molto sorpreso di vederlo così emozionato. Negli ultimi anni in Europa penso che abbia vissuto il calcio con un po’ di angoscia, le aspettative erano sempre più grandi. Il gol fallito nella finale dei Mondiali in Brasile gli ha dato molto fastidio ma credo che abbia avuto una carriera magnifica. È un attaccante di altissimo livello e ha lasciato ricordi indimenticabili”.

Foto: instagram Higuain