Valdano: “Non l’avrei mai detto, ma amo il calcio tedesco. Dal 2006 il sistema è cresciuto tanto”

Jorge Valdano, ex bandiera del Real Madrid, ha parlato a El Pais elogiando il calcio tedesco: “Ogni campionato soffre di qualche pregiudizio, io non avrei mai pensato di dirlo ma amo il calcio tedesco. La ripresa? E’ un’ulteriore dimostrazione del rigore con cui fanno le cose, riuscire a giocare per lo spettacolo in stadi desolatamente vuoti è una grande prova di intelligenza e professionalità. Dalla nazionale del 2006 di Klinsmann in poi c’è stata una continua evoluzione verso un calcio che fosse più vario ed attraente senza però perdere la competitività”.

Foto: butfootbal