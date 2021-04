Valdano: “Florentino Perez pensa di essere il Messia mettendo il calcio al di sotto di lui. Agnelli ha tradito 200 club”

Tra le tantissime critiche che si stanno alzano nelle ultime ora contro Florentino Perez e Andrea Agnelli, anche un grande ex Real Madrid ha voluto dire la sua attraverso “El Transitor” di Onda Cero. Si tratta di Jorge Valdano, e queste sono state le sue parole contro i presidenti di Real e Juve: “Credo che tu non ti possa presentare al Chiringuito come se fossi il Messia, mettendo lo stesso calcio al di sotto di te. Agnelli era il rappresentante di 200 club e li ha traditi. Non è stato un qualcosa di rispettabile!”.

Foto: butfootbalclub