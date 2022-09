Valcareggi: “Esordio in Champions di Zerbin? Avevo le lacrime agli occhi, Spalletti crede in lui”

Furio Valcareggi ha parlato dell’esordio di Alessio Zerbin a Radio Kiss Kiss Napoli dell’esordio del giocatore in occasione della gara di Champions tra Napoli e Liverpool: “È entrato con grande voglia, ha un motore fantastico, non è rapido ma veloce e se scappa non lo prendi più. Avevo le lacrime agli occhi per il suo esordio, mi sono commosso. Spalletti crede in lui e Zerbin lo ha ripagato con una buona prestazione”.

Foto: Instagram Zerbin