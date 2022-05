Passione rossonera per la festa scudetto: pienone di tifosi a Casa Milan

A momenti inizierà la festa scudetto del Milan, col pullman scoperto che sfilerà per le strade di Milano. La valanga rossonera di tifosi gioiosi per la vittoria del tricolore ha già ricoperto le strade del capoluogo lombardo. Davanti a Casa Milan cresce l’attesa, continuano ad arrivare i tifosi per portare avanti i festeggiamenti e salutare Ibrahimovic e compagni, che inizieranno da lì il tragitto. Al momento si contano oltre 15.000 supporters del Diavolo.

FOTO: Twitter Milan