Vagnati: “Sappiamo quali sono le nostre necessità. Ilic? E’ un patrimonio del club”

Durante il ritiro del Torino a Pinzolo, il direttore dell’area tecnica Vagnati, durante una pausa degli allenamenti, ha svolto un incontro con i media e ha fatto il punto sul mercato del Toro. Diversi i temi trattati dal mercato fino a Ilic e Coco. Ecco le sue parole sul mercato: “Sappiamo quello che dobbiamo fare e quelle che sono le nostre necessità, è arrivato il secondo portiere. Pian piano stiamo facendo quelle che sono le necessità della squadra, dopo l’arrivo di Saul Coco c’è da fare un altro intervento nella linea a tre dietro. Abbiamo sicuramente la necessità di trovare un nuovo esterno a sinistra e stiamo valutando di fare davanti un altro intervento nella zona offensiva del campo. Siamo partiti con il nuovo mister con un’idea tattica e poi guardando la squadra abbiamo pensato ad un’idea diversa anche in virtù degli allenamenti. Però comunque a grandi linee è sempre tutto abbastanza simile”. Su Ilic: “Ne abbiamo parlato, Ivan è un grande patrimonio del nostro club e un giocatore importante che ha giocato un Europeo di ottimo livello. Finché sarà nel Torino rimarrà a disposizione del mister e se dovesse restare è comunque un giocatore di grande talento”. Su Sanabria: “Tonny è un giocatore che la società stima e verso il quale ha sempre dimostrato fiducia. L’anno scorso ha fatto un campionato diverso da quello che può essere la sua qualità. Con questo atteggiamento tattico che il mister sta provando negli ultimi giorni può avere anche spazio. Vediamo poi cosa dice il campo”. Sulle condizioni di Schuurs e Vlasic: “E’ in una situazione abbastanza oggettiva, cioè con un infortunio muscolare per il quale ci vorrà ancora qualche tempo. Su Schuurs invece siamo alla ricerca della miglior soluzione possibile, in base alle nuove informazioni dovremo fare le giuste valutazioni. Valutiamo quali saranno poi i tempi di recupero. Non sappiamo ancora i tempi di recupero precisi”. Foto: instagram ufficiale Vagnati