Vagnati su Bremer alla Juve: “Un giocatore come lui penso faccia altre scelte”

Il ds del Torino, Davide Vagnati, è stato intervistato da Dazn prima del derby con la Juve: “Quando entriamo in campo cerchiamo di fare la partita e vincerla. Fare promesse non è facile, soprattutto con un avversario forte. Oggi daremo l’anima fino all’ultimo minuto per portare a casa la partita. Bremer alla Juve? Un giocatore che ha sudato la maglia granata come lui penso che faccia delle scelte diverse”.

