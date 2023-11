Vagnati: “Sempre in contatto con Juric, siamo convinti di poter fare bene”

Il direttore sportivo del Torino, Davide Vagnati, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro il Sassuolo: “Abbiamo una partita importante da affrontare, dobbiamo pensare al campo. Parliamo anche troppo e dobbiamo pensare al rettangolo verde. Dobbiamo fare il massimo per portare un risultato positivo al termine di una partita difficile. Juric? Noi siamo in contatto tutti i giorni, vedo la squadra tutti i giorni e fa degli allenamenti importanti. Come dice il mister, il quotidiano ti dà le risposte. Noi siamo convinti che possiamo far bene nel futuro a partire da oggi”.

Poi ha proseguito: “Serve qualcosa in più? Ci stiamo provando. Ci sta provando il mister anche duramente in settimana. I ragazzi stanno rispondendo bene. la fiducia è figlia del lavoro che tutti vogliono arrivare ad un risultato positivo già stasera. Sappiamo che possiamo fare di più e vogliamo farlo”.

Infine, sui singoli: “Voivoda partirà in Nazionale settimana prossima per il recupero? “In questo momento non ci è arrivata nessuna comunicazione in merito. Rientrerà Djidji dall’operazione. Abbiamo perso Schuurs. Fa parte del gioco. Poi Tameze ha svolto bene il suo compito quando ha fatto il terzo di destro. Penso che questa emergenza le supereremo”. E su Zapata: “Io sono convinto che abbiamo una buona squadra che può fare meglio. Ora riempiamo l’area in maniera diversa. Dobbiamo esser bravi a prenderne coscienza. Penso che comunque Duvan è un giocatore che sta bene, ha dato una ventata di ottimismo. Ora dobbiamo mettere in atto tutti i discorsi che stiamo facendo”.

